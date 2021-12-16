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Son dakika gündem: "Zehir" operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: "Zehir" operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi

16.12.2021 09:49

Son dakika haberleri... Malatya'da "Zehir" operasyonu kapsamında 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi, 4 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Malatya'da "Zehir" operasyonu kapsamında 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi, 4 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde dün Türkiye genelinde yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyenlere yönelik başlatılan "Zehir" operasyonu kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, kentte belirledikleri 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 73 litre el yapımı boğma rakı ve 4 bin 100 litre içki ham maddesi olmak üzere toplam 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi.

Ekipler, 4 şüpheliye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yaptı.

Son dakika gündem: Zehir operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi
Son dakika gündem: Zehir operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi
Son dakika gündem: Zehir operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi
Son dakika gündem: Zehir operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi
Son dakika gündem: Zehir operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi
Son dakika gündem: Zehir operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi
Son dakika gündem: Zehir operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi
Son dakika gündem: Zehir operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi
Son dakika gündem: Zehir operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi
Son dakika gündem: Zehir operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi
Son dakika gündem: Zehir operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi
Son dakika gündem: Zehir operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi
Son dakika gündem: Zehir operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi
Son dakika gündem: Zehir operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi
Son dakika gündem: Zehir operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi
Son dakika gündem: Zehir operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Togo Cumhuriyeti, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 'Zehir' operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: "Zehir" operasyonunda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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