Son dakika haberi | Adana'daki feci kazalar kamerada...Motosiklet ambulansa böyle çarptı

Adana'daki feci kazalar kamerada... Motosiklet ambulansa böyle çarptı
ADANA - Adana'da farklı tarihlerde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce paylaşılan ilk görüntüde bir ambulansın kırmızı ışıkta geçerken hızla gelen motosikletin duramayarak ambulansa çarpması yer aldı.
Diğer görüntüde ise gece saatlerinde 2 otomobil birbiriyle çarpıştı.
Son kayıtta ise 2 motosikletin çarpışması görüntülendi.
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