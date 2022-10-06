Son dakika haberi | Adana'daki feci kazalar kamerada...Motosiklet ambulansa böyle çarptı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Adana'daki feci kazalar kamerada...Motosiklet ambulansa böyle çarptı

06.10.2022 20:22

Son dakika haberleri: Adana'daki feci kazalar kamerada.

Adana'daki feci kazalar kamerada... Motosiklet ambulansa böyle çarptı

ADANA - Adana'da farklı tarihlerde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce paylaşılan ilk görüntüde bir ambulansın kırmızı ışıkta geçerken hızla gelen motosikletin duramayarak ambulansa çarpması yer aldı.

Diğer görüntüde ise gece saatlerinde 2 otomobil birbiriyle çarpıştı.

Son kayıtta ise 2 motosikletin çarpışması görüntülendi.

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Adana'daki feci kazalar kamerada...Motosiklet ambulansa böyle çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Adana'daki feci kazalar kamerada...Motosiklet ambulansa böyle çarptı - Son Dakika
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