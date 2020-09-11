Orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye, havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Önceki gün öğlen saatlerinde Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangına 6 helikopter, yangın söndürme uçağı, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personel müdahale ediyor.
Havanın kararması üzerine yangına havadan müdahaleye ara verildi. Ekiplerin karadan müdahalesi ise devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 19:25 - Kaynak: AA
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