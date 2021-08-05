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Son dakika haberleri... Orman yangınında evleri ve kızlarının çeyizi zarar gören aile üzüntü yaşıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Orman yangınında evleri ve kızlarının çeyizi zarar gören aile üzüntü yaşıyor

05.08.2021 11:05

Son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında 2 yıl önce yaptırdıkları evleri kullanılamaz hale gelen ve kızlarının çeyizi zarar gören aile üzüntü yaşıyor.

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında 2 yıl önce yaptırdıkları evleri kullanılamaz hale gelen ve kızlarının çeyizi zarar gören aile üzüntü yaşıyor.

Ali Sağlam'ın eşi ve kızıyla yaşadığı tek katlı evi, Kızlarsekisi Mahallesi'nde 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınında kullanılamaz hale geldi.

Yangında, evlerinin ve eşyalarının zarar görmesinin yanı sıra düğün hazırlığı yapan kızları Hilal Sağlam'ın çeyizinin de zarar görmesiyle üzüntü yaşayan aile, önce AFAD'ın ikametlerinin önüne kurduğu çadırda bir süre kaldı, daha sonra yakınlarının yanına yerleşti.

Ali Sağlam, AA muhabirine, anılarının olduğu ve 2 yıl önce yaptırdığı evlerinin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Evinin içindeki bazı eşyalarının borcunu dahi henüz ödeyemediğini aktaran Sağlam, üzüntüsünü gözyaşları içerisinde anlattı.

Yangını ailesiyle söndürmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını ifade eden Sağlam, "Evim yandı. Mutfağım, dolabım, çamaşır makinem ve iğneden ipliğe her şeyim yandı. Dört dörtlük güzel bir evim vardı. Yatak odası, misafir odası, mutfak ve salon vardı. Kızımın çeyizinde ne varsa hepsi yandı. İğne bile kurtaramadık, sadece canımızı kurtardık. Düğünü erteledik, neyle yapacaksın ki?" diyerek gözyaşı döktü.

Sağlam, yangın sonrası mağduriyet yaşamamak için yardım beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Allah devletin yokluğunu vermesin. Devletten yardım bekliyorum. En kısa zamanda evimizin yapılmasını istiyorum. Şimdilik bir konteyner olsa da olur. Akşam yakınlarımızın yanına gidiyorum, sabah buraya geliyorum. Yangın çok zor. Allah düşmanın başına vermesin, Allah devletimizin yokluğunu göstermesin."

Kozan ilçesinde 28 Temmuz'da orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın İmamoğlu ile Karaisalı ilçelerine de sıçramıştı. Yangın, 31 Temmuz'da kontrol altına alınmıştı.

Son dakika haberleri... Orman yangınında evleri ve kızlarının çeyizi zarar gören aile üzüntü yaşıyor
Son dakika haberleri... Orman yangınında evleri ve kızlarının çeyizi zarar gören aile üzüntü yaşıyor
Son dakika haberleri... Orman yangınında evleri ve kızlarının çeyizi zarar gören aile üzüntü yaşıyor
Son dakika haberleri... Orman yangınında evleri ve kızlarının çeyizi zarar gören aile üzüntü yaşıyor
Son dakika haberleri... Orman yangınında evleri ve kızlarının çeyizi zarar gören aile üzüntü yaşıyor
Son dakika haberleri... Orman yangınında evleri ve kızlarının çeyizi zarar gören aile üzüntü yaşıyor
Son dakika haberleri... Orman yangınında evleri ve kızlarının çeyizi zarar gören aile üzüntü yaşıyor
Son dakika haberleri... Orman yangınında evleri ve kızlarının çeyizi zarar gören aile üzüntü yaşıyor
Son dakika haberleri... Orman yangınında evleri ve kızlarının çeyizi zarar gören aile üzüntü yaşıyor

Ali Sağlam, Yangın, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Orman yangınında evleri ve kızlarının çeyizi zarar gören aile üzüntü yaşıyor - Son Dakika


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