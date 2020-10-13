Son dakika haberi: Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi yakalandı
13.10.2020 12:51
Son dakika haberler... Adana'nın Feke ve İmamoğlu ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın Feke ve İmamoğlu ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Valilik'ten yapılan açıklamada, Feke ilçesi Bahçecik Mahallesi ile İmamoğlu ilçesi Çörten ve Otluk mahallelerinde 5 Ekim'de çıkan yangınların söndürüldüğü anımsatıldı.
Yangınlarda yaklaşık 8 hektar orman örtüsünün zarar gördüğü belirtilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheliler İ.C, E.K, O.G. ve H.Y'nin gözaltına alındığı kaydedildi.
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