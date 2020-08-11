Adana'da, silahlı kavgada 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde, 8 Ağustos'ta C.Y. (17) ve Barış B'nin av tüfeği ve tabancayla yaralanmasının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlılar Abdulkerim A. ve Şehmuz A'yı yakaladı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan C.Y'nin de gözaltına alınmasının ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden C.Y. ve Şehmuz A. tutuklandı, Abdulkerim A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta çıkan silahlı kavgada C.Y. ve bu sırada yoldan geçen Barış B. yaralanmıştı.