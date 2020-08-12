Son dakika haberi... Adana'daki trafik kazası - Son Dakika

Adana'da motosikletin çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada kaçtığı iddia edilen motosiklet sürücüsünün de ağır yaralandığı ve hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

Dün, Adana- Mersin kara yolunda karşıya geçmeye çalışırken kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Ferit Yamanoğlu'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Olay sonrası kaçtığı iddia edilen motosiklet sürücüsünün de kazada ağır yaralandığı, hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.