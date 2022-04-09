Son dakika haberi! Adana'daki trafik kazasında şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Adana'daki trafik kazasında şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine acı haber ulaştı

09.04.2022 19:15
Son dakika haberi! Adana'daki trafik kazasında şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine acı haber ulaştı

Son dakika haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın Osmaniye'deki ailesine acı haber verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın Osmaniye'deki ailesine acı haber verildi.

Şehidin Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini anne Mesude ve baba Adem Avan'a sağlık ekipleri eşliğinde verdi.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asılırken, olayı duyan ailenin yakınları başsağlığı için şehidin evine geldi.

Şehit Yusuf Avan'ın evli ve bir kız babası olduğu öğrenildi.

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

Son dakika haberi! Adana'daki trafik kazasında şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine acı haber ulaştı
Son dakika haberi! Adana'daki trafik kazasında şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine acı haber ulaştı

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Osmaniye, Kozan, Adana, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Adana'daki trafik kazasında şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika


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