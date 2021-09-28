Son dakika haberi! Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişinin daha arandığı öğrenildi.

Adreslerindeki aramada, bir miktar uyuşturucu maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü , uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsmında farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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