Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsmında farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerindeki aramada, bir miktar uyuşturucu maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişinin daha arandığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika