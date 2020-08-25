Son dakika haberi: Adana'daki yangından zarar görenler için 1 milyon lira kaynak aktarıldı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlar için 1 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kozan'da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza (SYDV) 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz. Geçmiş olsun Adana." ifadelerini kullandı.