Son dakika haberi... Adana'daki "zimmete para geçirme" davasının 2 sanığına 8 yıl 4'er ay hapis - Son Dakika

Son dakika haberi... Adana'daki "zimmete para geçirme" davasının 2 sanığına 8 yıl 4'er ay hapis

25.11.2020 13:27
Son dakika haberi... Adana'daki

Son dakika gündem haberi... Adana'da, 66 banka müşterisinin hesabından 1 milyon 836 bin 791 lira aktarılan şirketlerin sahibi iş adamı ile işlemleri yaptığı ve kız arkadaşı olduğu ileri sürülen eski bankacı, 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'şar lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da, 66 banka müşterisinin hesabından 1 milyon 836 bin 791 lira aktarılan şirketlerin sahibi iş adamı ile işlemleri yaptığı ve kız arkadaşı olduğu ileri sürülen eski bankacı, 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'şar lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklardan eski bankacı Ş.K. hazır bulundu. Avukatların da katıldığı duruşmaya Ş.K'nin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen sanık iş adamı E.S.Ü. gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların zimmet suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Ş.K. savunmasında, olay nedeniyle mağdur olduğunu ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanık E.S.Ü'nün avukatı da müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, zimmet suçundan 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'şar lira adli para cezasına çarptırdığı 2 sanığın mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kozan ilçesindeki bankanın şube müdürü, 22 Aralık 2016'da polise başvurarak bankalarında KOBİ portföy yönetmeni olarak görev yapan Ş.K'nin (35), banka müşterilerinin hesaplarından, onların bilgisi ve izni dışında E.S.Ü'ye (34) ait olan şirketlere para aktarımı yaptığını tespit ettiklerini bildirerek suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine bankacı Ş.K. ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen E.S.Ü. hakkında zimmet suçundan 12'şer yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İş Adamı, Banka, Adana, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adana'daki 'zimmete para geçirme' davasının 2 sanığına 8 yıl 4'er ay hapis - Son Dakika


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