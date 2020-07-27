Son dakika haberi | Adana Demirspor taraftarlarından coşkulu final kutlaması

Son dakika güncel haberine göre TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, play-off yarı final ikinci maçında evinde Bursaspor'u yenerek finale yükseldi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, play-off yarı final ikinci maçında evinde Bursaspor'u yenerek finale yükseldi. Adana Demirsporlu taraftarlar, takımlarının finale yükselmesini coşkuyla kutladı. Adana Demirspor, Süper Lige yükselme potasında play-off yarı final ikinci maçında Bursaspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Adana Demirsporlu taraftalar maçın bitiş düdüğü ile birlikte finale yükselme coşkusunu sokaklarda kutladı. Adana Demirsporlu taraftarlardan sosyal mesafesiz kutlama Kent genelinde taraftarlar grupları bayrakları ile süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturup tur attı. Finale yükselmeyi kutlayan Adana Demirsporlu taraftarlar sokaklarda çiftetelli oynadı. Binlerce taraftar, sokağa dökülerek sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp sevinmeye devam etti. Şehrin birçok noktası gerçekleşen kutlamalarda taraftarların maske takamaması dikkatlerden kaçmadı. (Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 08:22

Kaynak: İHA

Son Dakika

Ali Erbaş'ın tepki çeken sözleri sözleri, Diyanet'in internet sitesinden çıkartıldı

Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim

Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı

Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren başlayacak

Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde

Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşının Ayasofya için söylediği "ortak ev" ifadesini düzeltti

Yürüyen merdiven çökünce içine düşen talihsiz kadın ölümden döndü

Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın konuştu: Kocam bana iftira atıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı

Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi

Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti

TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak

Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı

Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı