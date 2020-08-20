Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım depoda yangına neden oldu

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde elektrik dağıtım şirketine ait depoda yangın çıktı. Bölgeden geçen elektrik tellerinden kuru otlara düşen kıvılcım nedeniyle meydana geldiği tahmin edilen yangını gören vatandaların ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre yangın Tavşantepe Mahallesi Cezaevi yolu üzeri Sehlikzade Hasan Efendi bulvarı üzerinde bulunan elektrik dağıtım şirketine ait depoda meydana geldi. İddiaya göre bölgeden geçen elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların deponun yanında bulunan kuru otlara düşmesi yangına neden oldu. Otlardan depodaki ahşap direklere sıçrayan yangın giderek büyüdü. Olayı gören vatandaşlar hemen itfaiye ve emniyet güçlerine haber verdiler. Olay yerine gelen Tedaş ekipleri bölgeden geçen akımı keserken polis ekipleride bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yangında depoda bulunan ahşap direkler ve bazı malzemelerin zarar gördüğü kaydedildi.

Yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.