Adana Emniyet Müdürü İnci, 23 Nisan'da koltuğunu bir günlüğüne engelli çocuklara devretti - Son Dakika

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne engelli çocuklara bıraktı.

İl Emniyet Müdürü İnci, makamında kabul ettiği engelli çocukların bayramlarını kutladı.

Ziyaret sırasında İnci, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Bir çocuk da hazırladığı Atatürk portresini İnci'ye hediye etti.

Ayrıca çocuklar ziyaretlerinde Atatürk ve vatan sevgisini anlatan şiirler okudu.

Emniyet Müdürü İnci'nin bir süreliğine koltuğunu devrettiği engelli çocukların telsizden ekiplere ilk talimatları, okul önlerinde önlem alınması, çocukların korunması ve araç yoğunluğu yaşanan yerlerde trafiğin düzenlenmesi oldu.