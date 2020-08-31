Son dakika haberi: ADANA Evinde ölen 128 kiloluk kişinin cenazesi, kepçeyle pencereden çıkarıldı - Son Dakika

Evinde ölen 128 kiloluk kişinin cenazesi, kepçeyle pencereden çıkarıldı
ADANA'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 128 kilo ağırlığındaki Ebubekir Tatar'ın (52) cenazesini, itfaiye ekipleri pencereyi sökerek kepçeyle çıkardı.
İlçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar'dan haber alamayan komşuları polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, Tatar'ın cansız bedenini buldu. 128 kilo ağırlığındaki Tatar'ın cesedini itfaiye ekipleri evin ahşap pencerelerini sökerek çıkardı. Tatar'ın cansız bedeni, kepçeyle evden çıkarıldıktan sonra cenaze aracına taşındı. Sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Tatar, Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 18:52 - Kaynak: DHA
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