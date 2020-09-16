Hasmı sanıp silahla vurdu, 9 ay sonra yakalandı

ADANA'da otomobille mahalleye gelen Suriyeli Muhlit el-Alluş el-Nasr'ı (23) hasmı sanıp tabancayla vurarak başından ağır yaralayan Ferhat Çuvaş (27), polis ekiplerince 9 ay sonra saklandığı evde yakalandı. El-Nasr'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, Çuvaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 17 Ocak 2020'de merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde otomobille evine giden Suriyeli Muhlit el-Alluş el-Nasr (23), nereden ateşlendiği bilinmeyen bir tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı. Yanındakilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, el-Nasr'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan el-Nasr'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

HASMI SANIP VURMUŞ

Silahlı saldırıyı yapan şüphelinin yakalanması için çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ferhat Çuvaş (27) olduğunu tespit etti. Polis, şüpheli Çuvaş'ın daha önce yaşanan 3 farklı silahlı saldırı olayından dolayı hasmı olduğunu, bu nedenle de evin damında silahla beklediği sırada el-Nasr'ı hasmı sanıp ateş ettiğini belirledi. Öte yandan Çuvaş'ın, otomobilin yanına gittiğinde el-Nasr'ın hasmı olmadığını anlayınca, genci yaralı bir halde bırakıp kaçtığını tespit etti.

TUTUKLANDI

Polis, 9 ay boyunca izini sürdüğü şüpheli Çuvaş'ı, Hürriyet Mahallesi'nde saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde Suriyeli genci hasmı sanıp vurduğunu itiraf ettiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Çuvaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.