ADANA - Adana'da havalimanı içerisinde yapılan yangın tatbikatı paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA

Adana Havalimanı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana 3. sayfa haberi: Adana Havalimanı'nda korkutan yangın tatbikatı - Son Dakika

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