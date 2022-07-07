Sağlıkçılardan, Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlıkçılardan, Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki

07.07.2022 16:41

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesinde görevli Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesinde görevli Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü önüne yürüyüş düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sağlıkçılar, meslektaşları Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösteren basın açıklaması yaptı.

Yakalarına Karakaya'nın fotoğrafını takan çok sayıda doktor, yaşananlara tepki göstererek, saldırıyı kınadı.

Mersin

Mersin Sağlık Platformu öncülüğünde bir araya gelen sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde toplandı.

Burada, meslektaşları Ekrem Karakaya için anma köşesi oluşturan sağlık çalışanları, dövizler taşıyıp slogan atarak olayı protesto etti.

Karakaya için saygı duruşunda bulunan meslektaşları, 2 dakikalık "sessizlik eylemi" de yaptı.

Grup adına açıklamada bulunan Mersin Tabip Odası Başkanı Nasır Nesanır, Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesinden dolayı üzüntü içinde olduklarını ifade etti.

Hatay

İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları, Dr. Ekrem Karakaya'nın, silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, burada yaptığı basın açıklamasında, Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, "Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz; hekimlere, sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur. Şiddet, daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur." dedi.

Basın açıklamasından sonra çeşitli sloganlar atan sağlık çalışanları, daha sonra giydikleri beyaz önlüklerini çıkarıp yere bıraktı.

Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Hastanesi ek binası önünde toplanan sağlık çalışanları, ellerinde dövizlerle İl Sağlık Müdürlüğü binasına kadar yürüdü.

Bina önüne siyah çelenk bırakan grup adına konuşan Osmaniye Tabip Odası Başkanı Asu Kaya Gedik, Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin hüznü ve öfkesi içerisinde olduklarını ifade etti.

Gedik'in konuşmasının ardından Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulunan sağlık çalışanları, ellerindeki siyah balonları gökyüzüne bıraktı.

YORUMLAR
500
Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bingöl'de Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bingöl'de Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki Doğu Anadolu'daki sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki Doğu Anadolu'daki sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlıkçılardan, Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:51 Pençe Kilit Harekat bölgesinde yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu, 3 personelimiz de yaralandı
17:46 Aslan ve timsah sığ suda karşı karşıya geldi! O anlar böyle görüntülendi
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
17:31 Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?
17:12 Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 18:18:01. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlıkçılardan, Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement