Son dakika haberi | Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın
25.11.2020 12:57
Son dakika haberi... ADANA'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ADANA'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü, iş yerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Merkez Yüreğir ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya malzemesi imalathanesinde saat 11.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde çalışanlar yangına müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki iş yerlerinde bulunan eşyalar ise çalışanlar tarafından dışarı taşındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü iş yerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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