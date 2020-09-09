Son dakika haberi: Adana'nın Pozantı ilçesindeki orman yangını devam ediyor - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesindeki orman yangını devam ediyor

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde başlayan ve halen devam eden yangına havanın kararmasıyla havadan müdahale dururken ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde öğlen 11.30 sıralarında başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeden yangına karadan müdahale ediyor. Gün boyu helikopter ve uçaklarla havadan yangına müdahale edildi. Havanın karamasıyla yangın bölgesine havadan müdahale son buldu.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bölgeye hızla yayılmaya devam ediyor.