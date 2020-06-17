Son dakika haberi: ADANA Önce bıçakla sonra tüfekle yaraladı, tutuklandı - Son Dakika

Önce bıçakla sonra tüfekle yaraladı, tutuklandı

Adana'da dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen Soner K.?yi önce bıçaklayıp, ardından olay yerine geri dönerek pompalı tüfekle yaralayan Orhan Renksizbulut (39), tutuklandı.

Olay, 31 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen Soner K., dini değerlere hakaret ederek sokağa girdi. Bunun üzerine sokaktaki Orhan Renksizbulut, Soner K. ile tartışmaya başladı. Orhan Renksizbulut, hakaretlerini sürdürmesi üzerine Soner K.?yi bıçakla elinden ve bacağından yaraladı. Renksizbulut, daha sonra olay yerinden otomobile binerek kaçtı.

SAATLER SONRA TEKRAR GELDİ

Kavgadan saatler sonra Renksizbulut, Mehti O. (30) ve Alican Z. (31) ile olay yerine tekrar geldi. Renksizbulut, yanında getirdiği pompalı tüfeği Soner K.?ye doğrultarak ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalarla Soner K. bacağından ve karnından yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçtı.

YAKALANDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı ilk müdahalenin ardından Soner K.?yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı baskında şüpheliler, saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orhan Renksizbulut çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehti O. ile Alican Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.