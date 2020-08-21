Adana 'da, parktaki ağaca kendini asarak intihar etmek isteyen Şahin B. (45), polis tarafından ikna edilerek, vazgeçirildi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:16

Kaynak: DHA

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