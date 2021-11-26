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Son dakika haberi! Adana PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon - Son Dakika

Son dakika haberi! Adana PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon

26.11.2021 07:49
Son dakika haberi! Adana PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon

Son dakika haberler: Adana'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adana'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda örgüt adına faaliyette bulunduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen kişilerin adresleri tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen 17 kişinin evlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, buralarda aramalar yaptı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Adana PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Adana PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon - Son Dakika
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