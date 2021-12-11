Sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da 3 bin 637 litre sahte ve 124 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten ve kaçak ürün ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 3 bin 637 litre sahte ve 124 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Polis ayrıca kargoya kaçak ürün verildiğini tespit etti. Kargo aracındaki paketleri inceleyen ekipler, 10 bin 575 kavanoz kaçak cinsel içerikli ürün buldu.

Gözaltına alınan 13 zanlı emniyete götürüldü.