Üye Girişi
Son dakika haberi | Adana Valiliğine bombalı saldırının PKK'lı failine evini kullandırmış - Son Dakika

Son dakika haberi | Adana Valiliğine bombalı saldırının PKK'lı failine evini kullandırmış

08.01.2022 11:39
Son dakika haberi | Adana Valiliğine bombalı saldırının PKK'lı failine evini kullandırmış

Son dakika haberine göre Adana'da "terör örgütü PKK üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Ortaç hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın 2016'da valilik otoparkındaki bombalı araçla düzenlenen saldırının terör örgütü PKK'lı faili ve bazı örgüt üyelerine evini kullandırdığı belirtildi.

Adana'da "terör örgütü PKK üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Ortaç hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın 2016'da valilik otoparkındaki bombalı araçla düzenlenen saldırının terör örgütü PKK'lı faili ve bazı örgüt üyelerine evini kullandırdığı belirtildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince geçen yıl 29 Haziran'da, 24 Kasım 2016'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 33 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapse çarptırılan Ortaç hakkındaki gerekçeli karar yazıldı.

Müşteki ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi ve ifadelerin bulunduğu 22 sayfalık kararda, PKK'nın yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, "kendisinden olmayanlar" üzerinde oluşturduğu baskı gibi ayrıntılara yer verildi.

Kararda, Hüseyin Ortaç'ın örgütün kırsal alan ve kamplarındaki sözde üst düzey sorumlular "Derveş" ve "Behzat" kod adlı örgüt mensuplarıyla hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu, sanığın bu kişilerle kamp ve kırsal alan faaliyetleri yürüttüğü anlatıldı.

Evini PKK'lı teröristlere kullandırmış

Gerekçeli kararda ifadesine yer verilen gizli tanık, "PKK'nın dağ kadrosundan Hebatkar, Baver, Behzat ve Derveş kod adlı sözde yöneticiler her türlü ihtiyaçları için Mardin'in Ömerli ilçesi Duygulu Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Ortaç'ın evine uğrar. Dağ kadrosunun ihtiyaçları bu evden karşılanır. Ayrıca dağ kadrosu tarafından istenen erzak temini ve kılavuzluk gibi ihtiyaçları da Hüseyin Ortaç yerine getirir." şeklinde beyan verdi.

Kararda, patlamayla ilgili ayrı davada yargılanan ve 12 Haziran 2019'da Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 4 ayrı suçtan 992 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Vural'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamındaki ifadesine de yer verildi.

Vural, Hüseyin Ortaç'ın evini teröristlerin kullanımına açtığını anlatarak, "Kendisi Derveş kod adlı PKK'lı teröristle irtibatlıdır. Talimatları bizzat ondan alır. Örgütsel faaliyetlerini PKK'nın emirleri doğrultusunda kırsal alanda yürütür." ifadesini kullandı.

Valiliğe saldırılacağından haberi varmış

Hüseyin Ortaç'ın terör örgütü PKK'nın kırsal ve şehir yapılanmasında aktif rol adlığı belirtilen kararda şunlar kaydedildi:

"Sanığın Mardin'in Ömerli ilçesi Duygulu Mahallesi'ndeki ikametinin terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan örgütün sözde yöneticilerince buluşma, toplantı, erzak ve kıyafet temini, bilgi toplama ve kılavuzluk amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Adana Valiliği engelli otoparkına bombalı aracı bırakan Çicek Karabulut'un saldırıdan önce yanındaki örgüt mensubu teröristle Hüseyin Ortaç'ın evine gittiği, banyo yaptığı ve evde sivil kıyafet giydiği belirlenmiştir. Saldırının faili Çiçek Karabulut ve ayrı bir saldırı için kente gönderilen diğer bomba yüklü araçla saldırıyı gerçekleştiremeden etkisiz hale getirilen 'Tirej' kod adlı Musa Özdemir'in öncü araçlarla Mardin kırsalından Adana'ya getirilmesinde Ortaç'ın etkin rol aldığı, 24 Kasım 2016'daki Adana Valiliğine yönelik saldırıdan önceden haberdar olduğu, PKK/KCK'nın emir ve talimatlarına uyduğunu ve eylemin planlanması aşamasındaki rolü de dikkate alınarak 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırmasına karar verilmiştir."

Süreç

Adana Valiliği otoparkında, park edilen bombalı aracın 24 Kasım 2016'da infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Patlamayla ilgili Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 28 sanıklı davada, firari Hüseyin Ortaç ve Mehmet Sıddık Yılmaz'ın dosyaları ayrılmıştı.

Terör örgütü PKK'nın sözde "Akdeniz metropol sorumlusu" olduğu iddia edilen "Halo Dayı" kod adlı tutuklu Eyüp Çelik ile sanıklar Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan 992'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bomba yüklü aracı otoparka park eden ve uzaktan kumandayla patlatan PKK'lı terörist Çiçek Karabulut hakkındaki dava, firari sanığın 23 Aralık 2017'de Mardin'de yürütülen terör operasyonunda etkisiz hale getirilmesi nedeniyle düşürülmüştü.

"Delil yetersizliği" gerekçesiyle 4 sanık beraat ettirilmiş, diğer sanıklar ise 5 yıl ile 28 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çaptırılmıştı.

YORUMLAR
500

Mardin, Terör, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adana Valiliğine bombalı saldırının PKK'lı failine evini kullandırmış - Son Dakika


TESK Başkanı: Dar gelirlilerin yükünün azaltılması için gıda ürünlerinde KDV yüzde 1 olsun TESK Başkanı: Dar gelirlilerin yükünün azaltılması için gıda ürünlerinde KDV yüzde 1 olsun         
11:45
Sabah işe giderken korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtların parçaladığı köpekten geriye sadece kafatası kaldı Sabah işe giderken korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtların parçaladığı köpekten geriye sadece kafatası kaldı         
11:40
O ilçe 7. kez taşınıyor! Baraj suları altında kalacak O ilçe 7. kez taşınıyor! Baraj suları altında kalacak         
11:37
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Oturacak yer bulamayınca şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada Oturacak yer bulamayınca şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada         
09:31
Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
07:52
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13

Son Dakika Haberleri
11:39 Sabah işe giderken korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtların parçaladığı köpekten geriye sadece kafatası kaldı
11:37 O ilçe 7. kez taşınıyor! Baraj suları altında kalacak
11:23 Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde
11:18 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi: Mayıs-Haziran gibi tamamlanacak
11:05 Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"
11:04 Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı
10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu
10:45 Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap: En büyük zenginliğim evlatlarım
10:31 ABD'nin "Ruslar evine girdiği zaman bir daha çıkmaz" açıklamasına Rusya'dan ağır cevap: Amerikalılar evine girerse tecavüze uğramamak zor
10:29 Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımını buldu! Sözleşmeyi imzaladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 11:51:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Adana Valiliğine bombalı saldırının PKK'lı failine evini kullandırmış - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement