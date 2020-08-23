Son dakika haberi... Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. - Son Dakika
Son dakika haberi... Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz.
Son dakika haberi: Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz.
Adana Valisi Süleyman Elban: "( Kozan'daki orman yangını) Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, yangın söndürüldükten sonra sahada yapılacak incelemede netleşir ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor."
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23.08.2020 23:08:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. - Son Dakika