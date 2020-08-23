Son dakika haberi... Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban : "( Kozan 'daki orman yangını) Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, yangın söndürüldükten sonra sahada yapılacak incelemede netleşir ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor."

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 22:55

Kaynak: AA

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