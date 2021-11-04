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Son dakika haberleri! ADANA VE BİNGÖL'DE FETÖ OPERASYONU 8 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberleri! ADANA VE BİNGÖL'DE FETÖ OPERASYONU 8 GÖZALTI

04.11.2021 08:35

Son dakika habere göre ADANA'da ve Bingöl'de Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik operasyonda aralarında ihraç edilen doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da ve Bingöl'de Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik operasyonda aralarında ihraç edilen doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, mahrem imamlarla irtibatları bulunduğu, örgütün gelir kaynaklarından kapatılan Bank Asya'da hesap artırımı bulunduğu, kapatılan derneklere üyeliği bulunduğu ve para yardımı yaptığı, ByLock yazışma içeriklerinde adının geçtiği öne sürülen bir aktif öğretmen, iki ihraç öğretmen, kapatılan kurumda öğretmenlik yapmış üç kişi, ihraç edilmiş bir doktor, eski bir askeri öğrenci ile özel sektör çalışanı iki kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da 9, Bingöl'de ise 1 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Bingöl'de gözaltına alınan şüphelinin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği öğrenildi. Bu arada firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberleri! ADANA VE BİNGÖL'DE FETÖ OPERASYONU 8 GÖZALTI
Son dakika haberleri! ADANA VE BİNGÖL'DE FETÖ OPERASYONU 8 GÖZALTI
Son dakika haberleri! ADANA VE BİNGÖL'DE FETÖ OPERASYONU 8 GÖZALTI
Son dakika haberleri! ADANA VE BİNGÖL'DE FETÖ OPERASYONU 8 GÖZALTI
Son dakika haberleri! ADANA VE BİNGÖL'DE FETÖ OPERASYONU 8 GÖZALTI

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Bingöl, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ADANA VE BİNGÖL'DE FETÖ OPERASYONU 8 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ADANA VE BİNGÖL'DE FETÖ OPERASYONU 8 GÖZALTI - Son Dakika
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