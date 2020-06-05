Son dakika haberi | Adana Veteriner Hekimler Odası: Tavuk yiyin, mutlu olun - Son Dakika

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, koyun ile dana etinden daha ucuz ve daha çok protein içeren tavuk etinin, mutluluk hormonu serotonin salgılayan triptofan içerdiğini belirterek "Tavuk etiyle ilgili kamuoyunda söylenen tüm olumsuzluklar spekülasyon. Ben bir veteriner hekim olarak çocuklarıma tavuk yediriyorum, başkaları da çekinmesin lütfen. Tavuk yiyin mutlu olun" dedi.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kentte yılda 20 milyon etlik tavuk üretildiğini söyledi. Yeni tip koronavirüs sürecinde bağışıklığı güçlendirmek için en ucuz proteinin tavukta bulunduğunu söyleyen Başkan Köse, "Tavuk etinin protein değeri kuzu ve dana etine göre daha fazla. Tavuk etinde serotonin salgılayan triptofan miktarı hepsinden fazla. İnsanlar yerlerse mutlu olurlar. Serotonin salgısı için gereken triptofan oranı kuzu ve dana etinden daha fazla. Bu hormon, mutluluk hormonudur. Tavuk eti yiyen insanlarda bu hormon salgılanır ve mutlu olurlar" dedi

KÜMESLER SÜREKLİ DENETLENİYOR

Tavuk üreticilerinin yüksek ısı ve elektrik maliyeti nedeniyle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Köse, spekülasyonlara ilişkin de şunları söyledi:

"Tavukların antibiyotikliği olduğu, 45 günde yetiştiği ve orjinallerine göre daha erken piştiğine yönelik söylentiler var. Bunların hepsi spekülasyon. Günümüzdeki tavuklar 20- 25 yıllık çaprazlanmış- melezlenmiş bilimsel çalışmaların ürünüdür. Bunların hiçbir zararı yok. Günümüz tavuklarının daha erken pişmesinin sebebi de kas yapılarının daha yumuşak olmasından kaynaklanmaktadır. Kolajen biraz daha fazla olabilir ama o da yararlıdır. Hormon asla doğru değildir. Kaldı ki ilaç ve hormon kullanmak üretici için daha pahalı bir iştir. Hepsini yakalayıp iğneyle hormon yapmak da mümkün değildir. Yapılsa bile antibiyotik kalıntısının cezası çok ağırdır. Tüm üretim tesisleri ve kümesler, veterinerler ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından sürekli denetlenmektedir."

Köse, "Ben bir veteriner hekim olarak çocuklarıma güvenle tavuk yediriyorum. Vatandaşlarımız da yemekten çekinmesin" diye konuştu.