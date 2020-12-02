Son dakika haberi: Adilcevaz'da jandarmadan 12 yaşındaki Zeynep'e doğum günü kutlaması - Son Dakika

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarma ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Zeynep Erçetin'in (12) doğum gününü yaptırdıkları pasta ile kutladı.

Adilcevaz'da oturan Zeynep Erçetin, jandarmayı arayıp, kendisinin doğum günü olduğunu ve pasta istediğini söyledi. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Zeynep için pasta yaptırıldı. Ekipler pastayı, Zeynep'in evine götürdü. Pastayı üfleyen Erçetin ve ailesi, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Jandarma ekipleri, koronavirüs salgınının başladığı günden itibaren toplum sağlığı konusunda üzerlerine düşen görevleri her zaman yerine getireceklerini belirtti.