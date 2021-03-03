Son dakika haberi: Adına kurulan müze Müslüm Gürses hayranlarına teselli oluyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Adına kurulan müze Müslüm Gürses hayranlarına teselli oluyor

03.03.2021 11:07
Son dakika haberi: Adına kurulan müze Müslüm Gürses hayranlarına teselli oluyor, System.String[]

Son dakika haberler... Arabesk müziğinin mihenk taşlarından Müslüm Gürses, vefatının 8. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede sevenleri tarafından yad ediliyor.

Arabesk müziğinin mihenk taşlarından Müslüm Gürses, vefatının 8. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede sevenleri tarafından yad ediliyor.

Tedavi gördüğü hastanede, 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses adına vefatından 7 ay gibi kısa bir süre sonra memleketi Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından "Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi" kuruldu.

Müzede, tarzı ve kendine has yorumuyla milyonların gönlüne taht kuran ve hayranlarının "Müslüm Baba" diye andığı Müslüm Gürses'e ait çok sayıda eşya bulunuyor.

Sanatçının bal mumundan heykelinden çıkarttığı taş plaklara, sürekli taktığı güneş gözlüğünden elinden düşürmediği tespihine, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarından konserlerde ve günlük yaşamda giydiği kıyafet ve ayakkabılara kadar çok sayıda özel eşyası müzede sergileniyor.

Müzeyi Gürses'in seslendirdiği eserler eşliğinde gezme imkanı bulan ziyaretçiler, sanatçının 1969'daki çıkış parçası olan ve halen milyonlarca kez dinlenen "Sevda Yüklü Kervanlar" adlı eserle adeta anılarında yolculuğa çıkıyor.

Müzede hayranları, sanatçının "Hasret Rüzgarları" şarkısını dinlerken "Müslüm Baba"nın hayata erken veda edişinin hüznünü yaşıyor, "Adını Sen Koy" parçasıyla da teselli buluyor.

Müzeye sanatçının ülke genelindeki hayranlarının yanı sıra Avrupa'da yaşayan gurbetçiler de ilgi gösteriyor.

"Müslüm Baba, bizim için her şey demektir"

Müzenin kurulmasına katkı sağlayanlardan Hüseyin Burkankolu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüm Gürses'in yerinin doldurulamayacağını söyledi.

"Müslüm Baba bizim için her şey demektir" diyen Burkankolu, şöyle devam etti:

"29 yıla yakındır Müslüm Baba'nın hayranıyım, ömrümüzü adeta ona adamış bulunmaktayız. Müzenin kurulmasına da katkı sağladım, plaklar ve eserler verdim. Bu müzeye Müslüm Baba hayranlarını bekleriz. İl dışından da rahmetlinin hayranları çok soruyor, ilgileniyor. Yılın her döneminde hakiki Müslüm Gürses sevdalıları buraya çok geliyor. Ben Müslüm Gürses'e 29 yılımı verdim, Biz buraya geldiğimizde sanki Müslüm Baba'nın evindeymişiz gibi hissediyoruz, kasetlerine, kıyafetlerine, resimlerine bakıyoruz kendimizi buluyoruz. Büyük bir duygusal rahatlama oluyor, kendimize geliyoruz."

"Benim küçük Müslüm'üm de oğlum"

Müzeye 7 yaşındaki oğluyla gelen Hüseyin Elveren ise her yıl vefat yıl dönümünde sanatçıyı anmak için İstanbul'a gittiğini, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle gidemediği için de üzgün olduğunu dile getirdi.

Müzeyle teselli olduğunu anlatan Elveren, "Buraya gelip kasetlerini dinleyip elbiseleriyle teselli oluyoruz. Vefatından kısa süre sonra doğan oğluma Müslüm Baba'nın adını verdim. Benim küçük Müslüm'üm de oğlum. Saçları falan da onun gibi kıvırcık. Oğlumu da çevrem hep 'Müslüm Baba' diye çağırıyor. Bu da bana yetiyor." dedi.

Müze sorumlusu Zeynep Yılmaz ise 7 yıldır görev yaptığı müzede Türkiye'nin her yerinden yüzlerce Müslüm Gürses hayranıyla karşılaştığını söyledi.

Misafirlerin özellikle merhum sanatçının vefat yıl dönümünde arttığını anlatan Yılmaz, gurbetçilerin de bölge ziyaretlerinde müzeyi gezmeyi ihmal etmediğini sözlerine ekledi.

Müslüm Gürses, Müslüm Baba, Şanlıurfa, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: Adına kurulan müze Müslüm Gürses hayranlarına teselli oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu! Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Bilim Kurulu üyesi "Ön çalışmalar var" deyip duyurdu: Kısıtlama saatleri değişebilir 'Çok yüksek riskli' grupta yer alan Edirne'de esnaf, renklerinin haritada turuncuya dönmesini bekliyor
F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi         
12:16
Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı         
11:55
Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
11:39
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu         
11:00
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı         
10:42
İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:27:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Adına kurulan müze Müslüm Gürses hayranlarına teselli oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei