Son dakika haberi... Adıyaman 1954 Spor'un TFF 3. Lig sevinci - Son Dakika

Son dakika haberi... Adıyaman 1954 Spor'un TFF 3. Lig sevinci

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı kararla Adıyaman 1954 Spor'un, önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazanması kentte sevinçle karşılandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı kararla Adıyaman 1954 Spor'un, önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazanması kentte sevinçle karşılandı.

TFF Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla, BAL Ligi'nde gruplarında şampiyon olan takımla aralarında en fazla 3 puan olan 9 takım önümüzdeki yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

Bu takımlar arasında yer alan Adıyaman 1954 Spor da önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AA muhabirine, bu mutluluğu yaşatan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Pandemi dolayısıyla müsabakaların oynanmadığını belirten Aydın, "Biz daha önce Kahta 02 Spor'un 3. Lige yükselmesiyle bu sevinci yaşadık. İstedik ki Adıyaman 1954 Spor ve diğer benzer takımların da bir üst lige çıksın. Biz süreçte çok ciddi bir gayret sarf ettik." dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin da, "Adıyaman 1954 Spor ile Kahta 02 Spor'un bir üst lige çıkmasıyla çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Son dakika haberi... Adıyaman 1954 Spor'un TFF 3. Lig sevinci

Türkiye Futbol Federasyonu, AK Parti, Adıyaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 04:25

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Adıyaman 1954 Spor'un TFF 3. Lig sevinci - Son Dakika Spor

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu         
17:41
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı         
17:18
Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
15:58
Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor         
15:43
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Alanyasporlu N'Sakala ve Welinton ile bir araya geldi Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Alanyasporlu N'Sakala ve Welinton ile bir araya geldi         
15:14
Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti         
15:01
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor         
14:50
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak         
14:22
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü         
14:21
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı         
14:19
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu         
14:04
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi         
13:58
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler         
12:36
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti         
11:16
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı         
10:42
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı         
10:28
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu         
10:28
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü         
10:15
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin         
10:11
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı         
09:56
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı         
08:21
700 yıllık kervansarayda 700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu         
08:10
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor         
07:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 22:52:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Adıyaman 1954 Spor'un TFF 3. Lig sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei