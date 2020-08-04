Son dakika haberi... Adıyaman 1954Spor yönetiminden Başkan Dağtekin'e ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberi... Adıyaman 1954Spor yönetiminden Başkan Dağtekin'e ziyaret

Son dakika güncel haberine göre AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Sait Aybak ve yönetim kurulu üyelerini parti binasına ağırlayarak 2020-2021 sezonunda Adıyaman'ı 3. Lig de temsil edecek kulüp yöneticilerine başarılar diledi.

Son dakika haberi... Adıyaman 1954Spor yönetiminden Başkan Dağtekin'e ziyaret, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Sait Aybak ve yönetim kurulu üyelerini parti binasına ağırlayarak 2020-2021 sezonunda Adıyaman'ı 3. Lig de temsil edecek kulüp yöneticilerine başarılar diledi.

AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve AK Parti Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarete bir açıklama Başkan Dağtekin, tüm Adıyaman olarak 3. Lig yolunda pes etmeyerek mücadele ettiğini bunun sonucunda da, Adıyaman 1954 Spor'un hak ettiği yere geldiğini söyledi.

Pandemi döneminde hükumet aldığı kararların son derece kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Dağtekin, "Her alanda olduğu gibi spor camiasında da mağduriyetlerin önüne geçilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu süreci yakından takip etti. TFF ise geçtiğimiz günlerde bir dizi kararlar aldı. Bu kararlarlar alınırken özellikle takımların puan tablosundaki yerleri ve performansları göz önünde bulunduruldu. Adıyaman 1954 Sporda 3 puanla 2. sıradaydı. Elbette TFF'nin kararları öncesi başta Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın olmak üzere tüm milletvekillerimiz Ankara'da yoğun bir diplomasi yürüttüler. Aynı şekilde kulüp başkanımız Sait Aybak'ta taleplerini ilgili makamlara ileterek kamuoyu oluşturdular. Bu süreçte yoğun bir gayret ve azim vardı. Hamd olsun bu çabaların ve gayretlerin karşılığını aldık. Kulüp başkanımıza, yönetimimize, teknik heyetimize futbolcularımıza ve en değerli gücümüz taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu şehir gerçekten her şeyin en iyisini hak ediyor. Kabul edelim ki gençlerimizin spora eğilimleri her geçen gün artıyor. Gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için hepimize sorumluluklar düşüyor. Özeleştiri yapmak gerekirse bunun hakkını veremiyoruz. Aslında ne olursa olsun bizim bu bölümü ihmal etmememiz lazım, hiçbir kesimin ihmal etmemesi lazım. Dolayısıyla AK Parti olarak bizler bu alanda neler yapabiliriz diyerek Gençlik ve Spor Platformumuzu kurduk. Bu platformlarımız il başkanlığımızdan, ilçe başkanlıklarımızdan, kadın kolları, gençlik kolları, belediye encümeni, il genel meclis üyesi arkadaşlarımızdan birer temsilci olacak şekilde oluşturuldu. Komisyon üyelerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda bizlere ne görev düşüyorsa her daim Adıyaman 1954 Sporun yanında olacağız. Bu arada AGAD Başkanı İbrahim Aslan beye de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Basın kuruluşlarıyla sezon boyunca her zaman Adıyaman 1954 Sporun yanında oldu. Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Adıyaman 1954 Spor Başkanı Sait Aybak, AGAD Başkanı İbrahim Aslan ve kulübümüzün değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Sait Aybak ise "İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sporun ayrıştırıcı güç değil, birleştirici güç olduğuna burada bir kez daha şahit olduk. Başkanımızın bu açıklamaları bizlere ayrı bir motivasyon ayrı bir güç verdi. Tüm kesimleri kucaklayıcı ve tüm kesimlerden böylesine bizi birleştirici, kucaklayıcı açıklamalar yapması inşallah bizi daha da güçlendirecektir. Kulüp olarak hedeflerimiz doğrultusunda İnşallah her sene 1 basamak atlatarak Adıyaman 1954 Sporumuzu hak ettiği yere getirmenin gayreti çabası içerisinde olacağız. Bu anlamda bizlere her daim destek olan tüm Adıyaman halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Alkayış, AK Parti, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 04:44

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adıyaman 1954Spor yönetiminden Başkan Dağtekin'e ziyaret - Son Dakika

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