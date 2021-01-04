Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 107 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince, son üç günde farklı mahallelerdeki 107 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.