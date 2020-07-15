Son dakika haberi... Adıyaman'da 2 kişi boğuldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Adıyaman'da 2 kişi boğuldu

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da 2 kişi boğuldu Adıyaman'da Fırat Nehri ve Samsat sulama kanalına serinlemek için giren 2 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da 2 kişi boğuldu

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ADIYAMAN - Adıyaman'da Fırat Nehri ve Samsat sulama kanalına serinlemek için giren 2 kişi hayatını kaybetti.

İlk olay Adıyaman'ın Samsat ilesindeki Uzuntepe köyü sulama kanalında meydana geldi. Iraklı bir ailenin çocuğu olan Muhammed Ahmet isimli bir çocuk kardeşleri ile birlikte serinlemek için sulama kanalında girdi. Muhammed Ahmet isimli çocuk bir anda gözden kaybolunca kardeşleri çevreden yardım istedi. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri çağırıldı. Vatandaşlar kanalda arama çalışması yaptı. Arama çalışmasına katılan AK Parti Samsat İlçe Başkanı Hasan Erdem, suya girerek çocuğa ulaştı.

Hazır beklemekte olan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsat Devlet Hastanesine götürdü. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, sulama kanalında serinleyen çocuğun boğulmasının ardından vatandaşların çocuğa ulaştığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İkinci olay ise, Adıyaman Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Fırat Nehrinde meydana geldi. Adıyaman'dan Fırat Köprüsünün bulunduğu bölgeye arkadaşlarıyla pikniğe giden ve burada serinlemek için suya giren Miraç Olur suda kayboldu. Arkadaşları, Miraç Olur'u kurtarmaya çalıştı ama kurtaramadı. Olay yerine çağırılan polis, dalgıç polis ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Su altı dalgıç ekipleri şahsın sudan cansız bedenini çıkarttı. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Fırat Nehri, Adıyaman, Samsat, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Adıyaman'da 2 kişi boğuldu - Son Dakika
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