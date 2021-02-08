Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İlçede 5 Şubat'ta Doluca köyü yakınlarında iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan ikisi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki sorgunun ardından iki şüpheli daha serbest bırakılırken nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
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