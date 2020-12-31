Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Adıyaman 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 72 ev karantinaya alındı.

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