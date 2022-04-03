Son dakika haberi! Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 10 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 10 gözaltı

03.04.2022 17:24
Son dakika haberi! Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 10 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'da, akrabalar arasında çıkan kavgada 10 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da, akrabalar arasında çıkan kavgada 10 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki grup arasında Sümerevler Mahallesi 1704. Sokak içerisinde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca bu defa olay yerine ek polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahısları dağıtmak için havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Kavga eden şahıslara polis ekipleri müdahale etti. Toplam 10 kişinin gözaltına alındığı olayda ölen yada yaralanan olmazken, şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi! Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 10 gözaltı
Son dakika haberi! Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 10 gözaltı
Son dakika haberi! Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 10 gözaltı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 10 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 10 gözaltı - Son Dakika
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