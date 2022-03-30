Son dakika haberi | Adıyaman'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Adıyaman'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

30.03.2022 19:31
Son dakika haberi | Adıyaman'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yaşayan Derviş Çilingir'i (58) evinin bahçesinde yerde hareketsiz gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çilingir'in öldüğünü tespit etti.

Çilingir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Adıyaman, Jandarma, Sincik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adıyaman'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika


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