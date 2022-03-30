Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yaşayan Derviş Çilingir'i (58) evinin bahçesinde yerde hareketsiz gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çilingir'in öldüğünü tespit etti.
Çilingir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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