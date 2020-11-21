Son dakika haberi: Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, Akçabel köyünün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.
Karar doğrultusunda, jandarma ekiplerince köyün dışında önlem alınarak giriş ve çıkışlar yasaklandı.
- Kaynak: AA
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