Karar doğrultusunda, jandarma ekiplerince köyün dışında önlem alınarak giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaymakamlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, Akçabel köyünün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

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