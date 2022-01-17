Son dakika haberi: Adıyaman'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Adıyaman'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesinde M.I. ile eşi Canan I. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.I, Canan I'yı (25) bıçakladı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Canan I, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan M.I'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.