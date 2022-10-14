Son dakika haberi! Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı

14.10.2022 20:14
Son dakika haberi! Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır yolu Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. yönetimindeki 02 KT 468 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile Mehmet T. yönetimindeki 02 FC 467 plakalı Fiat marka hafif ticari araç Kahta Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı. Kazada Fırat T. (5), Mehmet F. (33), Fatma T. (62), Büşra T. (18), Ali T. (3) ve Mehmet T. (30) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Adıyaman, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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