Son dakika haberi... ADIYAMAN'DA KABLO HIRSIZLIĞINA 2 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberi... ADIYAMAN'DA KABLO HIRSIZLIĞINA 2 GÖZALTI

10.05.2022 15:27

Son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, yer altında bulunan kabloları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, yer altında bulunan kabloları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayalık Mahallesi'nde bazı adreslerin telefon ve internet olmadığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği saptanan 2 şüpheli, adreslerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İsmi açıklanmayan şüphelilerin hırsızlığı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haberi... ADIYAMAN'DA KABLO HIRSIZLIĞINA 2 GÖZALTI
Son dakika haberi... ADIYAMAN'DA KABLO HIRSIZLIĞINA 2 GÖZALTI
Son dakika haberi... ADIYAMAN'DA KABLO HIRSIZLIĞINA 2 GÖZALTI
Son dakika haberi... ADIYAMAN'DA KABLO HIRSIZLIĞINA 2 GÖZALTI

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ADIYAMAN'DA KABLO HIRSIZLIĞINA 2 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ADIYAMAN'DA KABLO HIRSIZLIĞINA 2 GÖZALTI - Son Dakika
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