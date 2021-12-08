Son dakika haberi! Adıyaman'da kayalıklardan düşen çoban, av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı

Son dakika habere göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kayalıklardan düşen çoban, av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

Son Dakika

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