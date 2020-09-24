Son dakika haberi | Adıyaman'da Kovid-19'la mücadele kararlılıkla sürdürülüyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Adıyaman'da Kovid-19'la mücadele kararlılıkla sürdürülüyor

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kentteki denetimlerin sonuç verdiğini ancak halen istedikleri noktada olmadıklarını belirterek mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Son dakika haberi | Adıyaman'da Kovid-19'la mücadele kararlılıkla sürdürülüyor, System.String[]

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kentteki denetimlerin sonuç verdiğini ancak halen istedikleri noktada olmadıklarını belirterek mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Salgının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ve Adıyaman Valiliğinin öncülüğünde ciddi çalışmaların hayata geçirildiği kentte, vakaların artmaya başlamasıyla denetimler ve tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Vali Çuhadar, AA muhabirine, Türkiye'nin salgınla mücadelede çok önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Kentte de mücadelenin etkin bir şekilde yapıldığını aktaran Çuhadar, "Filyasyon çalışmalarında 113 ekipte 244 sağlık elemanı görevlendirilmiş bulunmakta. Karantinada olan vatandaşları evlerinde denetlemek için 23 ekip ve 671 kişi görevlendirilmiş durumda. Ayrıca iş yerleri için 119 ekip 348 görevli şu anda sahada Kovid-19 tedbirlerini denetlemekle görevliler." dedi.

Denetimlerin artarak devam ettiğini ifade eden Çuhadar, şöyle konuştu:

"Denetimlerimiz sonuç veriyor ama istediğimiz noktada değiliz. İdari cezalar çok istediğimiz uygulama değil ama maalesef uygulamak zorundayız. Defalarca vatandaşlarımızı tedbirlere uymaya davet ediyoruz, genel olarak uyulduğunu gözlemliyoruz ama uymayan vatandaşlara da maalesef ceza kesmek zorundayız. Salgından itibaren şu ana kadar 9 bin 301 kişiye 9 milyon 458 bin 395 lira kesilmiştir. Ayrıca 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. 9 iş yerine uyarı cezası verdik, 2 iş yeriyle ilgili de suç duyurusunda bulunduk."

Çuhadar, şu ana kadar toplamda 2 bin 455 evde karantina uygulandığını bildirerek karantina kurallarını ihlal edenlerin yaptırıma tabi tutulduğunu kaydetti. Kentte Kovid-19 tedbirleri arasında evde karantina uygulamasına başladıklarını belirten Çuhadar, "Tedbirleri almaya başladığımız ilk günden bu yana karantina altına alınan evlerimiz 2 bin 445'tir."

HES kodu kentte olumlu sonuçlar vermeye başladı

Vali Çuhadar, kentte kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasını başlattıklarını anımsatarak bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini dile getirdi. Kod uygulaması sayesinde karantina kararını ihlal edenlerin tespit edildiğini ifade eden Çuhadar, "HES kodu virüsün yayılmasını engelleyen bir uygulama." dedi.

Kentteki sağlık tesislerinin de iyi durumda olduğunun altını çizen Çuhadar, "Vaka sayısında istediğimiz seviyelerde maalesef değiliz, vatandaşlarımızdan talebim maske, mesafe ve hijyen kurallarının tamamını eksiksiz uygulamaları. Birlikte bunun üstesinden gelebiliriz, Adıyaman'ımızdan bu belayı defedebiliriz." diye konuştu.

Mahmut Çuhadar, Karantina, HES kodu, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adıyaman'da Kovid-19'la mücadele kararlılıkla sürdürülüyor - Son Dakika

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