ADIYAMAN'da maskeli 2 şüphelinin, motosiklet ile geldikleri berber dükkanını kurşunlaması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli ve motosikletli 2 şüpheli, E.A.'ya ait olan berber dükkanına tabancayla ateş açarak kaçtı. Olayı gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... ADIYAMAN'DA MASKELİ 2 ŞÜPHELİNİN BERBER DÜKKANINI KURŞUNLAMASI KAMERADA - Son Dakika