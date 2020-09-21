Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında motosiklet denetimi gerçekleştirdi.
Kentte motosikletlerde abartılı egzoz kullanımlarını engellemek, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeyinin üst seviyeye çıkarılmasını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik timleri tarafından denetim yapıldı.
Kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde, 374 motosiklet kontrol edildi.
Denetimde, 114 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 8 motosiklet ise abartılı egzoz kullanmaktan trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Adıyaman'da motosiklet denetimi yapıldı - Son Dakika