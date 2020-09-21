Son dakika haberi! Adıyaman'da motosiklet denetimi yapıldı - Son Dakika

Denetimde, 114 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 8 motosiklet ise abartılı egzoz kullanmaktan trafikten men edildi.

Kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde, 374 motosiklet kontrol edildi.

Kentte motosikletlerde abartılı egzoz kullanımlarını engellemek, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeyinin üst seviyeye çıkarılmasını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik timleri tarafından denetim yapıldı.

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