Son dakika haberi... ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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Son dakika haberi... ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

29.09.2022 16:07

Son dakika haberleri... ADIYAMAN'da, park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

ADIYAMAN'da, park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Kızıl'a ait olan park halindeki 02 FY 750 plakalı motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sabah motosikletini yerinde göremeyince çalındığını anlayan Mahmut Kızıl, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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