Olay, gece saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Kızıl'a ait olan park halindeki 02 FY 750 plakalı motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sabah motosikletini yerinde göremeyince çalındığını anlayan Mahmut Kızıl, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Umarım tez zamanda bulunur ve bu tür olaylar insanları çok mağdur bırakıyor

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

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