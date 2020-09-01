Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Doğan Aydın idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Beşyol köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Hasan ve Ubeş Aydın yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:33 - Kaynak: AA
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