112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Aydın , tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hasan ve Ubeş Aydın yaralandı.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu