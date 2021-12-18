Son dakika haberi: Adıyaman'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Gülten Ertürk (37) yönetimindeki 67 NU 109 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, araçta sıkışan sürücü Gülten Ertürk ile yanındaki İhsan Ertürk (62) ve Orhan Ertürk'ü (37) kurtardı. Sağlık görevlilerince yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İhsan Ertürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ertürk'ün cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.