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Son dakika haberi: Adıyaman'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Adıyaman'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

18.12.2021 15:18
Son dakika haberi: Adıyaman'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Gülten Ertürk (37) yönetimindeki 67 NU 109 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, araçta sıkışan sürücü Gülten Ertürk ile yanındaki İhsan Ertürk (62) ve Orhan Ertürk'ü (37) kurtardı. Sağlık görevlilerince yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İhsan Ertürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ertürk'ün cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi: Adıyaman'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Adıyaman'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Adıyaman'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Adıyaman'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Adıyaman'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Adıyaman'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Adıyaman'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman Gölbaşı, Gülten Ertürk, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Adıyaman'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Adıyaman'da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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