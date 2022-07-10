Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Cezair Demir idaresindeki 02 ABS 003 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri araç içerisinde bulunan Cezair Demir ve Kardelen Yumak'ın yaralandığını belirledi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Adıyaman, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: ADIYAMAN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 YARALI - Son Dakika

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